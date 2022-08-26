THERE WILL BE A PUBLIC HEARING BEFORE THE LAWRENCEBURG BOARD OF MAYOR AND COUNCIL ON THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022 AT 9:00 AM IN THE COUNCIL MEETING ROOM AT THE LAWRENCEBURG MUNICIPAL COMPLEX, LOCATED AT 25 PUBLIC SQUARE.
THE PURPOSE OF THIS MEETING IS TO CONSIDER ORDINANCE NUMBER 1345 AND ORDINANCE NUMBER 1346.
1345 IS TO REQUEST PROPERTY BELONGING TO ROBERT AND SUZANNE WARNER LOCATED ON THE SOUTH SIDE OF FIRST STREET, ON THE WEST SIDE OF NORTH LOCUST AVENUE AND ON THE EAST SIDE OF TENNESSEE SOUTHERN RAILROAD; TO BE ZONED C-3 GENERAL COMMERCIAL DISTRICT FROM I-1, LIGHT INDUSTRIAL DISTRICT.
1346 IS TO REQUEST PROPERTY BELONGING TO WILLIAM D. WINGO, II AND WIFE CONNIE L. WINGO LOCATED ON THE SOUTH SIDE OF RANDALL STREET AND ON THE WEST SIDE OF LIBERTY AVENUE; TO BE ZONED FROM R-2 LOW-DENSITY RESIDENTIAL DISTRICT TO R-3, MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL DISTRICT..
ALL INTERESTED PARTIES ARE INVITED TO ATTEND.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.