THERE WILL BE A PUBLIC HEARING BEFORE THE LAWRENCEBURG BOARD OF MAYOR AND COUNCIL ON THURSDAY, AUGUST 25, 2022, AT 9:00 AM IN THE COUNCIL MEETING ROOM AT THE LAWRENCEBURG MUNICIPAL COMPLEX, LOCATED AT 25 PUBLIC SQUARE.
THE PURPOSE OF THIS MEETING IS TO CONSIDER A ZONE CHANGE FOR CERTAIN PROPERTY ON DEPOT STREET. THE REASON FOR THIS ZONE CHANGE IS TO ALLOW THE PROPERTY OWENER TO APPLY FOR A SPECIAL EXCEPTION FOR A RESIDENTAL USE.
ALL INTERESTED PARTIES ARE INVITED TO ATTEND.-
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