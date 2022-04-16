THE PULASKI BOARD OF MAYOR AND ALDERMEN WILL MEET FOR A WORK SESSION ON MONDAY TO DISCUSS AN UPDATE FROM E-D-C, AN UPDATE FORM THE GILES COUNTY PUBLIC LIBRARY AND THE 2022-2023 BUDGET.
THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 4:30.
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