OFFICALS WITH THE PULASKI POLICE DEPARTMENT TOOK TO SOCIAL MEDIA TO ALERT RESIDENTS OF A SCAM THEY HAVE RECEIVED SEVERAL CALLS ON. ACCORDING TO THE POST, A “DEPUTY SCHNEIDER” FROM THE PULASKI POLICE DEPARTMENT IS CALLING INDIVIDUALS SAYING THAT THEY HAVE ACTIVE WARRANTS ON THEM OR THAT THEY HAVE A SUBPOENA THAT THEY NEED TO COME AND COLLECT BUT FIRST THEY ASK FOR MONEY TO BE SENT.
THIS IS A SCAM – THE PULASKI POLICE DEPARTMENT WILL NEVER CALL ANYONE DIRECTLY LIKE THIS AND WILL NEVER CALL AND DEMAND MONEY.
PLEASE DO NOT ENGAGE WITH THE CALLER AND JUST HANG UP.
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