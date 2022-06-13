MIDDLE TENNESSEE’S INFLUENCE ON THE AMERICAN RACING SCENE WAS SEEN IN FULL FORCE OVER THE WEEKEND. ON SATURDAY, THE NASHVILLE-BASED RACKLEY-WILLIE ALLEN RACING TEAM FINISHED TENTH WITH DRIVER MATT DIBENEDETTO IN THE NASCAR TRUCK SERIES RACE IN SONOMA, CALIFORNIA. THIS FINISH ADDS TO THEIR ALREADY CONSISTENT SEASON AS DIBENEDETTO SITS TWELFTH IN THE POINTS STANDINGS AND IS FIGHTING FOR A SPOT IN THE PLAYOFFS WITH ONLY FOUR RACES BEFORE THE START.
IN HICKORY, NORTH CAROLINA, THE LATE NASCAR LEGEND JACK INGRAM WAS HONORED WITH A MEMORIAL RACE AT THE HICKORY MOTOR SPEEDWAY. TAKING FULL ADVANTAGE OF A NASCAR XFINITY SERIES OFF WEEK, HENDERSONVILLE, TENNESSEE NATIVE JOSH BERRY RETURNED TO THE LATE MODAL SCENE WITH JR MOTORSPORTS. BERRY, WHO RACED LATE MODELS FOR A DECADE AND WON THE 2020 NASCAR NATIONAL CHAMPIONSHIP WITH JR MOTORSPORTS BEFORE MOVING TO THE XFINITY SERIES, PICKED UP WHERE HE LEFT OFF. BERRY WON THE RACE AND WAS APART OF A JR MOTORSPORTS ONE- TWO FINISH WITH UP AND COMING SECOND-GENRATION DRIVER CARSON KVAPIL FINISHING IN SECOND.
ON SUNDAY, ANOTHER HENDERSONVILLE NATIVE FOUND VICTORY LANE. TWO-TIME INDYCAR CHAMPION JOSEF NEWGARDEN WON HIS THIRD INDYCAR RACE OF THE YEAR AT ROAD AMERICA IN ELKHART LAKE, WISCONSIN. THE WIN MANAGED TO MOVE NEWGARDEN TO THIRD IN THE POINTS BEHIND HIS TEAM PENSKE TEAMMATE WILL POWER IN SECOND AND 2022 INDIANAPOLIS 500 WINNER MARCUS ERICCSON IN THE POINTS LEAD. THE VICTORY ALSO WON NEWGARDEN THE PEOPLEREADY FORCE FOR GOOD CHALLENGE AS HE BECAME THE FIRST DRIVER TO WIN A RACE AT A OVAL, A ROAD COURSE, AND A STREET COURSE THIS YEAR. BECAUSE OF THIS, FIVE HUNDRED THOUSAND DOLLARS WERE REWARDED TO NEWGARDEN AND TEAM PENSKE AND FIVE HUNDRED THOUSAND DOLLARS WERE DONATED TO THE SERIOUSFUN CHILDREN’S NETWORK AND WAGS AND WALKS NASHVILLE AS THEY WERE NEWGARDEN’S CHARITIES OF CHOICE.
ON THE WEST COAST, NASHVILLE-BASED TRACKHOUSE RACING WON ITS THIRD NASCAR CUP RACE OF THE YEAR IN SONOMA, CALIFORNIA. DANIEL SUREAZ WON HIS FIRST CAREER RACE DRIVING THE NUMBER NINETY-NINE CHEVROLET CAMARO AND BECAME THE FIRST MEXICAN-BORN DRIVER TO WIN A CUP SERIES RACE.THIS WIN MARKS THE THIRD WIN FOR TRACKHOUSE IN ONLY ITS SECOND YEAR. THE TEAM, OWNED BY FORMER DRIVER AND ENTREPRENEUR JUSTIN MARKS AND WORLD FAMOUS POP SINGER PITBULL, AIMS TO BE DIFFERENT THAN OTHER TEAMS. THEY PLAN TO HAVE ALL OPERATIONS OF THE TEAM IN NASHVILLE IN THE NEAR FUTURE. MARKS HAS SAID THAT HE NOT ONLY WANTS THE RACE SHOP IN THE NASHVILLE AREA BUT IS ACTIVELY LOOKING AT PLANS TO HAVE THE RACE SHOP DOWNTOWN. MARKS ALSO SAID HE WANTS TRACKHOUSE TO BE NASHVILLE’S TEAM. THIS EXTRAORDINARY WAY OF THING HAS ALREADY PAID OFF FOR THE TEAM. ROSS CHASTAIN HAS TWO WINS THIS SEASONS AND SEEMS TO BE AN EARLY CHAMPIONSHIP CONTENDER AND DANIEL SUREAZ IS NOW A CUP SERIES WINNER AFTER IT SEEMED HIS CAREER WAS ALL BUT OVER BEFORE COMING TO TRACKHOUSE RACING. THEY ARE MOST DEFINITELY ONE OF THE BRIGHTEST TEAMS IN NASCAR AND THEY CALL MIDDLE TENNESSEE HOME.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.