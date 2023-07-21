THE TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH AND COMMUNITY PARTNERS ACROSS THE STATE WILL COME TOGETHER TO PARTICIPATE IN THE RED SAND PROJECT JULY 25 TO 31, 2023, FOR THE FIFTH CONSECUTIVE YEAR.
THE RED SAND PROJECT IS AN INTERACTIVE ART EXHIBITION WHERE COMMUNITY MEMBERS, INDIVIDUALLY OR COLLECTIVELY, POUR RED SAND INTO THE CRACKS OF SIDEWALKS TO SHOW HOW THE SURVIVORS OF HUMAN TRAFFICKING FALL THROUGH THE CRACKS OF SOCIETY.
COMMUNITIES ACROSS TENNESSEE WILL USE RED SAND PROJECT EVENTS ALSO AS OPPORTUNITIES TO CREATE ART INSTALLATIONS, POURING NATURAL, NON-TOXIC RED SAND INTO SIDEWALK CRACKS, AND TO HOST HUMAN TRAFFICKING EDUCATIONAL EVENTS AND PROVIDE INFORMATION ABOUT RESOURCES.
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