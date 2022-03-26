ROTARIANS JASON ARMBRUSTER AND MARIA SANTINI GAVE AN INTERESTING PRESENTATION ON THE ROTARY CLUB’S HONDURAS SERVICE PROJECT AT THE FRIDAY MEETING OF THE LAWRENCEBURG ROTARY CLUB.
JASON AND MARIA TRAVELLED TO HONDURAS IN FEBRUARY WITH ROTARIANS FROM OTHER CLUBS FROM MIDDLE AND WEST TENNESSEE AS PART OF AN ONGOING EFFORT TO PROVIDE ELECTRICITY FOR REMOTE VILLAGES AROUND THE CITY OF CHOLUTECA.
LAWRENCEBURG ROTARIANS HAVE BEEN PARTICIPATING IN THE PROJECT SINCE 2006 AND HAVE SERVED AS PROJECT LEADERS SINCE 2008.
THE GROUP WIRED 39 HOMES ON THIS YEAR’S VISIT.
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