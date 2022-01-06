school closings

LAWRENCE COUNTY, TN SCHOOLS & CENTRAL OFFICE CLOSED FRIDAY
WAYNE COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
MAURY COUNTY, TN PUBLIC SCHOOLS & BOYS AND GIRLS CLUB LOCATIONS CLOSED FRIDAY
MARSHALL COUNTY, TN PUBLIC SCHOOLS CLOSED FRIDAY
GILES COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
LEWIS COUNTY, TN SCHOOLS, CENTRAL OFFICE, AND EXTENDED DAYCARE
CLOSED FRIDAY
HARDIN COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
COLBERT COUNTY, AL SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY
LAUDERDALE COUNTY, AL SCHOOLS CLOSED FRIDAY
LAWRENCE COUNTY, AL SCHOOLS VIRTUAL LEARNING DAY FRIDAY
MUSCLE SHOALS CITY SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY
NORTHWEST SHOALS COMMUNITY COLLEGE (SHOALS & PHIL CAMPBELL CAMPUSES) DELAYED UNTIL 10 AM FRIDAY
TUSCUMBIA CITY SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY
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