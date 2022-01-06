school closings
LAWRENCE COUNTY, TN SCHOOLS & CENTRAL OFFICE CLOSED FRIDAY
 
WAYNE COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
 
MAURY COUNTY, TN PUBLIC SCHOOLS & BOYS AND GIRLS CLUB LOCATIONS CLOSED FRIDAY
 
MARSHALL COUNTY, TN PUBLIC SCHOOLS CLOSED FRIDAY
 
GILES COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
 
LEWIS COUNTY, TN SCHOOLS, CENTRAL OFFICE, AND EXTENDED DAYCARE
CLOSED FRIDAY
 
HARDIN COUNTY, TN SCHOOLS CLOSED FRIDAY
 
COLBERT COUNTY, AL SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY
 
LAUDERDALE COUNTY, AL SCHOOLS CLOSED FRIDAY
 
LAWRENCE COUNTY, AL SCHOOLS VIRTUAL LEARNING DAY FRIDAY
 
MUSCLE SHOALS CITY SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY
 
NORTHWEST SHOALS COMMUNITY COLLEGE (SHOALS & PHIL CAMPBELL CAMPUSES) DELAYED UNTIL 10 AM FRIDAY
 
TUSCUMBIA CITY SCHOOLS TWO HOURS LATE FRIDAY

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