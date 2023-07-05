SKILLSUSA HAS SELECTED THE TENNESSEE COLLEGES OF APPLIED TECHNOLOGY AT HARRIMAN AND PULASKI AS TWO OF ITS 24 NATIONAL MODELS OF EXCELLENCE FOR 2023, THE HIGHEST HONOR BESTOWED ON SKILLSUSA CHAPTERS.
SKILLSUSA IS ONE OF THE NATION’S LARGEST STUDENT ORGANIZATIONS FOR CAREER AND TECHNICAL EDUCATION. ITS MODELS OF EXCELLENCE PROGRAM ANNUALLY RECOGNIZES THE EXCEPTIONAL INTEGRATION OF PERSONAL, WORKPLACE AND TECHNICAL SKILLS INTO SKILLSUSA CHAPTER ACTIVITIES.
TCATS HARRIMAN AND PULASKI ARE AMONG THE STATE’S 37 PUBLIC COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES COMPRISING THE COLLEGE SYSTEM OF TENNESSEE, GOVERNED BY THE TENNESSEE BOARD OF REGENTS.
THE FOCUS OF MODELS OF EXCELLENCE IS STUDENT-LED ACTIVATION. STUDENTS LEARN AND PRACTICE THE SKILLS THAT EVERY EMPLOYER SEEKS, INCLUDING LEADERSHIP, INITIATIVE, COMMUNICATION, TEAMWORK AND PROBLEM SOLVING BY TAKING THE LEAD ON ALL SKILLSUSA ACTIVITIES.
“OUR MODELS OF EXCELLENCE REPRESENT THE VERY BEST IN SKILLSUSA CHAPTER ACHIEVEMENT AND COMMUNITY INVOLVEMENT,” SAID CHELLE TRAVIS, EXECUTIVE DIRECTOR OF SKILLSUSA. “THESE STUDENTS REPRESENT AMERICA’S FUTURE SKILLED WORKFORCE AND ARE FUTURE LEADERS IN THEIR LOCAL COMMUNITIES. IT IS A TREMENDOUS HONOR FOR THESE CHAPTERS AND THE RECOGNITION VALIDATES THESE OUTSTANDING SKILLSUSA PROGRAMS AND SCHOOLS.”
MODELS OF EXCELLENCE PROMOTES THE INTENTIONAL LEARNING OF PERSONAL, WORKPLACE AND TECHNICAL SKILLS OUTLINED IN THE SKILLSUSA FRAMEWORK FOR STUDENT DEVELOPMENT. SPECIFIC CHARACTERISTICS DEFINED WITHIN EACH SKILL AREA PROVIDE TANGIBLE BENCHMARKS FOR STUDENT ACHIEVEMENT AND CHAPTER PROGRAMMING. ACHIEVEMENT IS MEASURED BY STUDENT EFFORTS IN IMPLEMENTING ESSENTIAL WORKPLACE SKILLS INCLUDING PERSONAL RESPONSIBILITY, INTEGRITY, WORK ETHIC AND ORGANIZATION IN CHAPTER ACTIVITIES. THE HANDS-ON APPROACH OF THIS PROGRAM ACTUALIZES THE SKILLSUSA MISSION OF EMPOWERING MEMBERS TO BECOME WORLD-CLASS WORKERS, LEADERS AND RESPONSIBLE AMERICAN CITIZENS.
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