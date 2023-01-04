THERE WILL BE A SPECIAL CALLED MEETING OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF COLUMBIA, TENNESSEE AT CITY HALL, 700 NORTH GARDEN STREET, COLUMBIA, TN IN THE COUNCIL CHAMBERS AT 5:00 P.M. ON THURSDAY, JANUARY 5, 2023 TO CONSIDER THE FOLLOWING ITEM OF BUSINESS: ADMINISTRATION OF OATH OF OFFICE FOR THE POSITIONS OF MAYOR AND VICE MAYOR.
* AFTER THE SPECIAL CALLED MEETING - THE CITY COUNCIL WILL GO INTO THEIR STUDY SESSION MEETING WHICH WILL BEGIN AT 5:30 P.M. IN THE COUNCIL CHAMBERS.
* ANYONE REQUESTING ACCOMMODATIONS DUE TO DISABILITIES SHOULD CONTACT WANDA MCCLAIN ADA COORDINATOR, AT 931-560-1570 PRIOR TO THE MEETING.
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