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THIS WEEK THE SPRING HILL FIRE DEPARTMENT WILL STARTS A SIX-MONTH TRIAL PERIOD FOR OUR SHIFTS. THEY WILL BE WORKING A 48/96 HOUR SHIFT SCHEDULE VS THE PREVIOUS 24/48. THIS IS A BIG CHANGE FOR OUR STAFF AND THEIR FAMILIES.

NUMEROUS OTHER DEPARTMENTS IN THE MIDDLE TENNESSEE AREA ARE USING THE 48/96 ALREADY. THIS ALTERNATE SCHEDULE HAS SHOWN TO IMPROVE SLEEP PATTERNS AND PROVIDE MORE QUALITY FAMILY TIME DURING THE LONGER STRETCHES OF TIME OFF.

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