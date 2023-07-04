THIS WEEK THE SPRING HILL FIRE DEPARTMENT WILL STARTS A SIX-MONTH TRIAL PERIOD FOR OUR SHIFTS. THEY WILL BE WORKING A 48/96 HOUR SHIFT SCHEDULE VS THE PREVIOUS 24/48. THIS IS A BIG CHANGE FOR OUR STAFF AND THEIR FAMILIES.
NUMEROUS OTHER DEPARTMENTS IN THE MIDDLE TENNESSEE AREA ARE USING THE 48/96 ALREADY. THIS ALTERNATE SCHEDULE HAS SHOWN TO IMPROVE SLEEP PATTERNS AND PROVIDE MORE QUALITY FAMILY TIME DURING THE LONGER STRETCHES OF TIME OFF.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.