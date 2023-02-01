STATE REP. KIP CAPLEY, R-SUMMERTOWN, HAS BEEN ELECTED BY HIS PEERS TO SERVE AS HOUSE REPUBLICAN CAUCUS SECRETARY DURING THE 113TH TENNESSEE GENERAL ASSEMBLY.
“AS A FRESHMAN LAWMAKER, I AM EXTREMELY GRATEFUL FOR THE TRUST MY COLLEAGUES HAVE PLACED IN ME TO SERVE IN THIS NEW ROLE,” CAPLEY SAID. “I LOOK FORWARD TO WORKING WITH THEM TO ENSURE TENNESSEE’S SUCCESS CONTINUES UNDER STRONG CONSERVATIVE LEADERSHIP.”
IN HIS ROLE AS SECRETARY, CAPLEY WILL PRESIDE IN THE ABSENCE OF THE CAUCUS CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN. HE WILL ALSO BE RESPONSIBLE FOR TRACKING DISCUSSION ITEMS FROM CAUCUS MEETINGS, AND DISTRIBUTING COMMUNICATIONS RELATED TO THESE ITEMS AND OTHER IMPORTANT ISSUES AS DIRECTED BY THE CAUCUS CHAIRMAN OR BY ACTION OF THE CAUCUS.
A SEVENTH GENERATION TENNESSEAN, CAPLEY IS THE YOUNGEST MEMBER OF THE TENNESSEE GENERAL ASSEMBLY AT AGE 25. HE HOLDS A MASTER’S DEGREE FROM TREVECCA NAZARENE UNIVERSITY AND A BACHELOR’S DEGREE FROM MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY.
KIP CAPLEY REPRESENTS HOUSE DISTRICT 71, WHICH INCLUDES ALL OF WAYNE AND PART OF HARDIN, LAWRENCE AND MAURY COUNTIES. HE IS A MEMBER OF THE CIVIL JUSTICE COMMITTEE, INSURANCE COMMITTEE, CIVIL JUSTICE SUBCOMMITTEE AND THE INSURANCE SUBCOMMITTEE.
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