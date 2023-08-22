STATE SENATOR PAGE WALLEY (R-SAVANNAH) ANNOUNCED ON MONDAY 11 SENIOR CITIZEN CENTERS IN SENATE DISTRICT 26 FOR RECEIVING GRANTS FROM THE TENNESSEE COMMISSION ON AGING AND DISABILITY. FOLLOWING A COMPETITIVE GRANT PROCESS, TCAD DISTRIBUTED $8,000 GRANTS TO 125 SENIOR CENTERS ACROSS TENNESSEE.
THE FUNDING FOR THESE GRANTS WAS ALLOCATED BY THE TENNESSEE GENERAL ASSEMBLY THIS YEAR, WHICH APPROPRIATED $1,000,000 FOR SENIOR CENTERS ACROSS THE STATE IN THE STATE BUDGET.
AMONG THE SENIOR CITIZEN CENTERS IN SENATE DISTRICT 26 RECEIVING GRANTS INCLUDE:
- CLIFTON AREA SENIOR CENTER
- HARDIN COUNTY SENIOR CENTER
- LAWRENCE COUNTY SENIOR CITIZENS CLUB
- ST. JOSEPH SENIOR CENTER
- WAYNE COUNTY SENIOR CENTER
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.