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STATE SENATOR PAGE WALLEY (R-SAVANNAH) ANNOUNCED ON MONDAY 11 SENIOR CITIZEN CENTERS IN SENATE DISTRICT 26 FOR RECEIVING GRANTS FROM THE TENNESSEE COMMISSION ON AGING AND DISABILITY. FOLLOWING A COMPETITIVE GRANT PROCESS, TCAD DISTRIBUTED $8,000 GRANTS TO 125 SENIOR CENTERS ACROSS TENNESSEE.

THE FUNDING FOR THESE GRANTS WAS ALLOCATED BY THE TENNESSEE GENERAL ASSEMBLY THIS YEAR, WHICH APPROPRIATED $1,000,000 FOR SENIOR CENTERS ACROSS THE STATE IN THE STATE BUDGET.

AMONG THE SENIOR CITIZEN CENTERS IN SENATE DISTRICT 26 RECEIVING GRANTS INCLUDE:

  1. CLIFTON AREA SENIOR CENTER
  2. HARDIN COUNTY SENIOR CENTER
  3. LAWRENCE COUNTY SENIOR CITIZENS CLUB
  4. ST. JOSEPH SENIOR CENTER
  5. WAYNE COUNTY SENIOR CENTER

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