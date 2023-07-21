TENNESSEE MATCHED ITS ALL-TIME LOW UNEMPLOYMENT RATE IN JUNE, ACCORDING TO NEWLY RELEASED DATA FROM THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT (TDLWD). THE SEASONALLY ADJUSTED RATE FOR THE MONTH CAME IN AT 3.2%, THE HISTORIC LOW THAT THE STATE FIRST REACHED PRIOR TO THE PANDEMIC IN 2020.
THE JUNE 2023 RATE OF 3.2% MIRRORS THE STATE’S RATE FROM JUNE 2022.
TENNESSEE EMPLOYERS CONTINUE TO GROW THEIR WORKFORCE AND TENNESSEE’S ECONOMY BY ADDING 9,500 JOBS BETWEEN MAY AND JUNE. THE GOVERNMENT SECTOR SAW THE MOST MONTH-TO-MONTH GROWTH, FOLLOWED BY THE PROFESSIONAL AND BUSINESS SERVICES SECTOR, AND THEN THE MANUFACTURING SECTOR.
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