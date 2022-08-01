School Zone

THOUSANDS OF STUDENTS WILL BE HEADING BACK TO SCHOOL THIS WEEK AND LOCAL LAW ENFORENCEMENT WOULD LIKE TO REMIND ALL MOTORISTS THE IMPORTANCE OF SLOWING DOWN AND KEEPING A WATCHFUL EYE FOR STUDENTS.

POLICE ARE ENCOURAGING THE FOLLOWING SAFETY TIPS:

*SLOW DOWN IN ALL SCHOOL ZONES.

*FOLLOW OTHER VEHICLES AT A SAFE DISTANCE.

*DON’T BE A DISTRACTED DRIVER. STAY OFF YOUR CELL PHONE.

*EXPECT BRIEF DELAYS AROUND SCHOOL AREAS.

*KEEP A WATCHFUL EYE FOR STUDENTS THAT ARE WALKING TO AND FROM SCHOOL.

*WHEN APPROACHING A SCHOOL BUS, ALWAYS BE PREPARED TO STOP.

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