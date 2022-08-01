THOUSANDS OF STUDENTS WILL BE HEADING BACK TO SCHOOL THIS WEEK AND LOCAL LAW ENFORENCEMENT WOULD LIKE TO REMIND ALL MOTORISTS THE IMPORTANCE OF SLOWING DOWN AND KEEPING A WATCHFUL EYE FOR STUDENTS.
POLICE ARE ENCOURAGING THE FOLLOWING SAFETY TIPS:
*SLOW DOWN IN ALL SCHOOL ZONES.
*FOLLOW OTHER VEHICLES AT A SAFE DISTANCE.
*DON’T BE A DISTRACTED DRIVER. STAY OFF YOUR CELL PHONE.
*EXPECT BRIEF DELAYS AROUND SCHOOL AREAS.
*KEEP A WATCHFUL EYE FOR STUDENTS THAT ARE WALKING TO AND FROM SCHOOL.
*WHEN APPROACHING A SCHOOL BUS, ALWAYS BE PREPARED TO STOP.
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