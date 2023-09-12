ON MONDAY, AUSTIN SHANE VANDIVER, 26, OF SHEFFIELD, WAS ARRESTED BY MUSCLE POLICE DEPARTMENT DETECTIVES AFTER INVESTIGATING A VEHICLE THEFT THAT OCCURRED OVER THE WEEKEND. DETECTIVES AND OFFICERS WITH THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT WERE PATROLING THE AREA OF 6TH STREET WHNE THEY LOCATED A VEHICLE THAT MATCHED THE STOLEN VEHICLE. IT WAS VERIFIED AND A TRAFFIC STOP WAS INITIATED. THE DRIVER PULLED THE VEHICLE INTO A PARKING LOT AND TOOK OFF ON FOOT. VANDIVER WAS TAKEN INTO CUSTODY FOLLOWING A SHORT PURSUIT.
VANDIVER IS CURRENTLY FACING CHARGES OF THEFT OF PROPERTY 1ST DEGREE.
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