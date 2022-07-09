THE TENNESSEE BUREAU OF INVESTIGATION WILL BE HOLDING A FREE COMMUNITY EVENT ON TUESDAY AT LIPSCOMB UNIVERSITY TO LEARN MORE ABOUT AWARENESS AND RESPONSE TO ACTIVE SHOOTER THREATS.
THIS TRAINING SEMINAR WILL COVER HOW TO MAKE EXISTING FACILITIES SAFER, INCREASE EMERGENCY PREPAREDNESS, IDENTIFY PRE-ATTACK INDICATORS, AND IMPLEMENT ACTIONS TO INCREASE SURVIVABILITY.
THE EVENT IS SCHEDULED FOR 6 TO 8 PM. THE PRESENTATION IS FOLLOWED BY A PANEL DISCUSSION AND Q&A WITH A TBI SPECIAL AGENT AND OTHER SECURITY PROFESSIONALS. THIS COMMUNITY EVENT IS FREE, BUT YOU DO NEED TO SIGN UP TO RESERVE YOUR SEAT AT DEFEND SYSTEMS DOT COM.
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