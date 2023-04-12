THIS MONTH, THE TENNESSEE DEPARTMENT OF EDUCATION IS PROMOTING THE ANNUAL TENNESSEE COMPREHENSIVE ASSESSMENTS PROGRAM (TCAP), WHICH IS BEING ADMINISTERED TO STUDENTS IN GRADES 3-8 FROM APRIL 17 – MAY 5, TO ENSURE STUDENTS CAN SHOW WHAT THEY KNOW AND FAMILIES HAVE RESOURCES ON HOW BEST TO SUPPORT AND PREPARE THEIR STUDENTS FOR TEST DAY.
STUDENTS IN SCHOOLS ACROSS THE STATE WILL TAKE STATE SUMMATIVE ASSESSMENTS IN GENERAL EDUCATION SUBJECT AREAS—INCLUDING ENGLISH LANGUAGE ARTS (ELA), MATH, SCIENCE, AND SOCIAL STUDIES— TO COLLECT VALUABLE DATA TO INFORM STRATEGIC DECISION-MAKING ON HOW TO BEST SUPPORT TENNESSEE STUDENTS.
ANNUAL TCAP ASSESSMENTS ARE AN IMPORTANT PART OF TENNESSEE’S PUBLIC EDUCATION SYSTEM AND ARE INTENDED TO INFORM A WIDE VARIETY OF CONVERSATIONS ABOUT HOW WELL TENNESSEE IS PREPARING STUDENTS NOW AND INTO THE FUTURE.
OVER THE PAST TWO YEARS, TENNESSEE HAS RELEASED HUNDREDS OF FREE AND OPTIONAL ASSESSMENT RESOURCES TO SUPPORT EDUCATORS IN HELPING PREPARE STUDENTS FOR TESTING WITH A STATEWIDE FORMATIVE PLATFORM, SCHOOLNET. THE 2023 RELEASE OF TCAP ITEMS IS NOW AVAILABLE ON SCHOOLNET FOR MULTIPLE SUBJECT AREAS AND INCLUDES A TOTAL OF 287 PREVIOUSLY OPERATIONAL ASSESSMENT ITEMS.
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