THE TENNESSEE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CONSERVATION (TDEC) TODAY ANNOUNCED 131 GRANTS TOTALING $299,228,167 FROM THE STATE’S AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) FUND, PART OF WHICH TDEC IS ADMINISTERING IN THE FORM OF DRINKING WATER, WASTEWATER, AND STORMWATER INFRASTRUCTURE GRANTS. SINCE AUGUST, TDEC HAS AWARDED AND ANNOUNCED $933,632,711 IN GRANT FUNDS THROUGH ARP PROGRAMMING. ALL GRANTS AWARDED REPRESENT 469 INDIVIDUAL PROJECTS. THE GRANTS ANNOUNCED TODAY ARE PART OF THE $1 BILLION NON-COMPETITIVE GRANT PROGRAM. THE REMAINING FUNDS ($269 MILLION) WILL GO TO STATE-INITIATED PROJECTS AND COMPETITIVE GRANTS. GRANTS ANNOUNCED TODAY IN MIDDLE TENNESSEE INCLUDE:
GILES COUNTY, $2,739,891
MAURY COUNTY, $3,377,420
LINCOLN COUNTY, $4,570,687
CITY OF SHELBYVILLE – $2,967,622
CITY OF CLIFTON – $1,874,991
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