THE TENNESSEE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CONSERVATION (TDEC) MOBILE HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE COLLECTION SERVICE WILL BE IN BEDFORD AND MAURY COUNTIES ON SATURDAY, SEPT. 24.
TENNESSEANS ARE ENCOURAGED TO BRING HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE – INCLUDING CLEANING FLUIDS, PESTICIDES, RECHARGEABLE BATTERIES AND MORE – TO A DESIGNATED DROP-OFF LOCATION. A PERSON DOES NOT NEED TO LIVE IN THE COUNTY TO PARTICIPATE.
THE DROP-OFF LOCATIONS ARE:
BEDFORD COUNTY – BEDFORD COUNTY AGRICULTURAL CENTER, 2119 MIDLAND RD., SHELBYVILLE, 8 A.M.-NOON. THE CONTACT IS DIANE FORBES AT (931) 684-4651.
MAURY COUNTY – MAURY COUNTY SOLID WASTE DEPARTMENT, 1233 LAWSON WHITE DR., COLUMBIA, 8 A.M.-1 P.M. THE CONTACT IS DOUG GILES AT (931) 375-6400.
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL IS CURRENTLY ACCEPTING
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