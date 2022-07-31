ACCORDING TO NEWLY RELEASED DATA FROM THE TENNESSEE DEPARTMENT OF LABOR, STATEWIDE UNEMPLOYMENT REMAINED UNCHANGED BETWEEN MAY AND JUNE AT 3.3 PERCENT.
ACROSS TENNESSEE, 68 COUNTIES HAD UNEMPLOYMENT RATES THAT WERE LESS THAN 5 PERCENT IN JUNE. THE REMAINING 27 COUNTIES HAD RATES THAT CAME IN AT 5 PERCENT OR HIGHER BUT LESS THAN 10 PERCENT.
WILLIAMSON COUNTY RECORDED THE STATE’S LOWEST RATE AT 2.85 PERCENT WHILE PERRY COUNTY’S RATE WAS THE STATE’S HIGHEST IN JUNE AT 6.8 PERCENT. LAWRENCE AND GILES COUNTIES CAME IN AT 4.3 PERCENT, LEWIS 4.4, MAURY 3.8 AND WAYNE 5.2.
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