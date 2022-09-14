TENNESSEE GOVERNOR BILL LEE AND TENNESSEE DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSIONER STUART MCWHORTER ANNOUNCED THIS WEEK THAT THE STATE WILL AWARD $446,770,282 IN GRANTS FOR THE EXPANSION OF INTERNET ACCESS ACROSS THE STATE OF TENNESSEE. IN TOTAL, THE BROADBAND INFRASTRUCTURE GRANTS WILL PROVIDE BROADBAND ACCESS TO MORE THAN 150,000 UNSERVED HOMES AND BUSINESSES ACROSS 58 COUNTIES. GRANTS AWARDED IN OUR AREA INCLUDE:
PULASKI ELECTRIC SYSTEM (PES), $23,161,638.53, SERVING PARTS OF GILES COUNTY
ARDMORE TELEPHONE COMPANY, INC., $11,446,165.50, SERVING PARTS OF GILES AND LINCOLN COUNTIES
LORETTO TELECOM, $7,466,068.00, SERVING PARTS OF LAWRENCE COUNTY
UNITED TELEPHONE COMPANY, $53,362,147.00, SERVING PARTS OF BEDFORD, GILES, LINCOLN, MOORE, MAURY AND WILLIAMSON COUNTIES
AND, BOARD OF PUBLIC UTILITIES OF THE CITY OF FAYETTEVILLE, LINCOLN COUNTY, TENNESSEE, $8,899,590.00, SERVING PARTS OF LINCOLN COUNTY.
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