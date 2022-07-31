THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY WILL BE HOLDING A HUNTER EDUCATION COURSE AT THE LAWRENCEBURG POLICE DEPARTMENT ON AUGUST 18TH AND 19TH FROM 6 TO 9 PM AND ON AUGUST 20TH FROM 8 TO 11 AM.
THE COURSE IS FREE OF CHARGE, AND ALL MATERIALS WILL BE PROVIDED. ATTENDANCE IS REQUIRED ALL THREE DAYS.
HUNTER EDUCATION CERTIFICATION IS REQUIRED BEFORE HUNTING IN THE STATE OF TENNESSEE BY ANYONE BORN ON OR AFTER JANUARY 1, 1969.
YOU MUST BE AT LEAST 9 YEARS OF AGE OR OLDER TO ATTEND.
FOR MORE INFORMATION GO TO TNWILDLIFE.ORG
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