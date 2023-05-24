THE STATE OF TENNESSEE EXPERIENCED LOWER UNEMPLOYMENT IN APRIL, ACCORDING TO NEWLY RELEASED DATA FROM THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT (TDLWD). IT IS THE SECOND CONSECUTIVE MONTH THE STATEWIDE JOBLESS RATE HAS DROPPED. THE APRIL 2023 SEASONALLY ADJUSTED RATE CAME IN AT 3.3%, 0.1 OF A PERCENTAGE POINT LOWER THAN THE PREVIOUS MONTH AND 0.1 OF A PERCENTAGE POINT AWAY FROM THE STATE’S ALL-TIME LOWEST UNEMPLOYMENT RATE OF 3.2%.
IN A YEAR-TO-YEAR COMPARISON, THE STATE’S NEW UNEMPLOYMENT RATE WAS UNCHANGED FROM APRIL 2022.
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