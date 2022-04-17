MR. AND MISS FREED-HARDEMAN UNIVERSITY FOR THE 2021-22 SCHOOL YEAR WERE ANNOUNCED THURSDAY, DURING A SPECIAL CHAPEL PROGRAM.
CECE SPENCER OF MARTIN, TENNESSEE, AND JOHN ALLEN THOMAS OF COLUMBIA, TENNESSEE, ACCORDING TO POPULAR VOTE, REPRESENT THE IDEAL F-H-U STUDENTS.
ACCORDING TO A PRESS RELEASE, SPENCER AND THOMAS WERE AMONG EIGHT FINALISTS NOMINATED BY STUDENTS, FACULTY AND STAFF FOR THE HONOR WHICH BECAME A TRADITION IN 1940.
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