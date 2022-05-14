LAST MONTH, THE TENNESSEE HIGHWAY SAFETY OFFICE PARTNERED WITH THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL TO EXECUTE OPERATION MATRIX, THE STATE’S FIRST INITIATIVE UTILIZING DRUG RECOGNITION EXPERTS TO COMBAT IMPAIRED DRIVING OF COMMERCIAL VEHICLES.
THIS OPERATION WAS CONDUCTED ON APRIL 20 AT THE GILES COUNTY SCALE HOUSE LOCATED ON I-65 NORTH.
DRUG RECOGNITION EXPERTS FROM THP’S LAWRENCEBURG DISTRICT 7 TEAMED WITH OTHER TROOPERS AT THE SCALE HOUSE TO CHECK FOR DRIVERS WHO MAY BE UNDER THE INFLUENCE OF IMPAIRING SUBSTANCES. EVENTS LIKE THIS SERVE AS AN EXAMPLE TO ALL LAW ENFORCEMENT THAT IMPAIRED DRIVERS ARE NOT JUST DRIVING THE EVERYDAY PASSENGER CAR.
TROOPERS WORKING THE OPERATION SUCCESSFULLY REMOVED SEVEN COMMERCIAL DRIVERS FROM THE HIGHWAYS FOR VARIOUS TRAFFIC VIOLATIONS AND 12 COMMERCIAL VEHICLES FOR SAFETY VIOLATIONS.
ONE DRUG RECOGNITION EVALUATION WAS PERFORMED ALONG WITH AN ORAL SWAB.
THIS DRIVER WAS PLACED UNDER ARREST FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE IN A COMMERCIAL VEHICLE.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.