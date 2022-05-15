THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: HICKMAN COUNTY ON STATE ROUTE 46 AT THE HICKMAN DICKSON COUNTY LINE AND LINCOLN COUNTY ON HIGHWAY 231 AT THE 20.8 MILE MARKER.
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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