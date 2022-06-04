THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY:
MARSHALL COUNTY ON STATE ROUTE 99 AT THE 7 MILE MARKER
AND
WAYNE COUNTY ON ROUTE 114 AT THE 2.9 MILE MARKER.
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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