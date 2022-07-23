THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL (THP) IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE NASHVILLE CITIZENS’ ACADEMY.
THE FIRST CLASS STARTS ON AUGUST 9TH. WEEKLY SESSIONS RUN FROM 5:45 P.M. UNTIL 8:30 P.M.
THE ACADEMY IS DESIGNED TO GIVE CITIZENS A BETTER UNDERSTANDING AND AWARENESS OF THP AND THE TENNESSEE DEPARTMENT OF SAFETY AND HOMELAND SECURITY. CITIZENS WILL RECEIVE HANDS-ON INSTRUCTION AND TRAINING FROM STATE TROOPERS AND OTHER DEPARTMENT PERSONNEL THROUGHOUT THE ACADEMY.
PARTICIPANTS MUST BE AT LEAST 21-YEARS OLD, AVAILABLE TO ATTEND WEEKLY SESSIONS WITH NO MORE THAN ONE ABSENCE, SIGN REQUIRED WAIVERS AND AGREEMENTS, AND HAVE NO CRIMINAL HISTORY. THE DEADLINE TO REGISTER IS AUGUST 1ST.
FOR MORE INFORMATION GO TO TN.GOV
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