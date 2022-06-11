REPRESENTATIVES FROM THE TVA, LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEMS AND LAWRENCE COUNTY SCHOOL SYSTEM WERE HONORED TO AWARD THREE LAWRENCE COUNTY GRADUATES A FULL SCHOLARSHIP FOR THE COLUMBIA STATE COMMUNITY COLLEGE LINEMAN APPRENTICE PROGRAM IN THE FALL. THESE SCHOLARSHIPS ARE IN MEMORY OF LUS JOURNEYMAN LINEMAN, MARK FIELDS WHO TRAGICALLY LOST HIS LIFE IN OCTOBER 2021.
RECIPIENTS INCLUDED HARRISON GOBBLE FROM SUMMERTOWN HIGH SCHOOL, ASHBY CUMMINGS LAWRENCE COUNTY HIGH SCHOOL AND MYLES SLATER LORETTO HIGH SCHOOL.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.