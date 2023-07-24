THE TENNESSEE DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT (TNECD) ANNOUNCED TODAY SIGNIFICANT CHANGES TO THE DEPARTMENT’S SITE DEVELOPMENT GRANT PROGRAM, WHICH AIMS TO PREPARE RURAL INDUSTRIAL SITES TO ATTRACT NEW BUSINESSES AND INVESTMENT TO TENNESSEE.
THE CHANGES ARE DESIGNED TO MITIGATE THE TIME AND RISK ASSOCIATED WITH INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROJECTS ACROSS THE STATE AND WILL INCLUDE INCREASED FUNDING, REDUCED MATCH REQUIREMENTS FOR ELIGIBLE SITES AND THE INTRODUCTION OF SPECULATIVE BUILDING CONSTRUCTION. FOR MORE INFORMATION GO TO TNECD.COM
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