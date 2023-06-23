THE TENNESSEE DEPARTMENT OF AGRICULTURE RECENTLY ANNOUNCED THE FIRST ROUND OF RECIPIENTS FOR THE TENNESSEE FORESTRY, AGRICULTURE, AND RURAL MARKETS COST SHARE. ACCORDING TO A PRESS RELEASE THE COST SHARE IS DESIGNED TO STABLIZE AND STRENGTHEN THE AGRICULTURE AND FORESTRY SUPPLY CHAIN. BUSINESSES THAT RECEIVE FINANCIAL ASSISTANCE THROUGHTHE PRGROM ARE NOT REQUIRED TO REPAY THE FUNDS. IN THIS FIRST PERIOD, MORE THAN $18 MILLION DOLLARS WAS AWARDED TO 20 AGRICULTURAL, FOOD, FORESTRY, AND NONPROFIT ENTITIES IN TENNESSEE. THE FOLLOWING BUSINESSES WILL RECEIVE FUNDING IN ROUND ONE:
- DOUBLE J HOLDINGS, LAWRENCE COUNTY – MEAT PROCESSOR
- FLOWERS CREAMERY, GILES COUNTY – DAIRY PROCESSOR
EACH APPLICATION WAS SCORED INDEPENDENTLY BY THREE DIFFERENT TDA STAFF MEMBERS AND THEN REEVALUATED BY A LARGER GROUP OF TDA STAFF WITH AGRIBUSINESS EXPERTISE. AN ESTIMATED $15 MILLION WILL BE AWARDED IN THE SECOND ROUND OF FARM FUNDING. THAT APPLICATION PERIOD IS NOV. 1-30, 2023.
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