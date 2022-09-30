THE TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES ANNOUNCES THE DISTRIBUTION OF SUMMER PANDEMIC ELECTRONIC BENEFIT PROGRAM (P-EBT) BEGINNING THIS WEEK.
SUMMER P-EBT
THE DISTRIBUTION OF P-EBT BENEFITS COVERING SUMMER 2022 HAS BEGUN. ELIGIBILITY FOR P-EBT IS BASED ON NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM QUALIFICATION CONSISTENT WITH THE 2021-2022 SCHOOL YEAR. P-EBT BENEFITS WILL BE AVAILABLE TO CHILDREN WHO:
- WERE ELIGIBLE TO RECEIVE FREE MEALS THROUGH THE NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM OR ATTENDED A COMMUNITY ELIGIBILITY PROGRAM, PROVISION 2 OR 3 SCHOOL IN THE 2021-2022 SCHOOL YEAR, AND AS OF JULY 31, 2022.
ELIGIBLE CHILDREN WILL RECEIVE A ONE-TIME DEPOSIT OF $391 TO BE USED FOR FOOD PURCHASES AT STORES THAT ACCEPT EBT.
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