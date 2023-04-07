TENNESSEE GOVERNOR BILL LEE IS REQUESTING FEDERAL EMERGENCY ASSISTANCE FOR TEN COUNTIES IMPACTED BY THE TORNADOES AND SEVERE STORMS THAT TOOK 15 LIVES AND CAUSED SIGNIFICANT DAMAGE ACROSS THE STATE ON MARCH 31ST AND APRIL 1ST.
THE REQUEST DECLARATION TO MAKE FEDERAL ASSISTANCE AVAILABLE IS FOR CANNON, HARDEMAN, HARDIN, HAYWOOD, LEWIS, MACON, MCNAIRY, RUTHERFORD, TIPTON, AND WAYNE COUNTIES FOR DEBRIS REMOVAL AND EMERGENCY PROTECTIVE MEASURES DURING THE TORNADO AND SEVERE WEATHER RESPONSE.
IF AWARDED, THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY WILL ALSO PROVIDE DIRECT AID TO ELIGIBLE TENNESSEE RESIDENTS IN THE REQUESTED COUNTIES FOR DISASTER-RELATED COSTS AND EXPENSES.
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