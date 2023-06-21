TODAY, TENNESSEE GOVERNOR BILL LEE INVITED LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND SCHOOLS TO APPLY FOR NEARLY $200 MILLION IN GRANT FUNDING TO FURTHER STRENGTHEN SECURITY AT TENNESSEE SCHOOLS.
THESE TWO GRANT PROGRAMS – A RESULT OF BIPARTISAN ACTION BY GOV. LEE AND THE GENERAL ASSEMBLY TO PASS STRONG SCHOOL SECURITY MEASURES INTO LAW DURING THE 2023 LEGISLATIVE SESSION – INCLUDE SIGNIFICANT FUNDING TO SUPPORT PLACING A FULL-TIME, ARMED SCHOOL RESOURCE OFFICER (SRO) AT EVERY PUBLIC SCHOOL AND MAKE PHYSICAL SECURITY IMPROVEMENTS AT PUBLIC AND NON-PUBLIC SCHOOLS ACROSS TENNESSEE.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.