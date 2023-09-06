THE TENNESSEE HISTORICAL COMMISSION, THE STATE HISTORIC PRESERVATION OFFICE, HAS AWARDED 37 MATCHING GRANTS TOTALING OVER $1.1 MILLION FROM THE FEDERAL HISTORIC PRESERVATION FUND ALLOCATED TO NON-PROFITS, MUNICIPALITIES, UNIVERSITIES, AND CIVIC ORGANIZATIONS ACROSS THE STATE TO SUPPORT THE PRESERVATION OF HISTORIC AND ARCHAEOLOGICAL RESOURCES.
BEDFORD COUNTY TOWN OF BELL BUCKLE $4,800 TO RESTORE EXTERIOR OF THE BELL BUCKLE TOWN HALL
MAURY COUNTY JAMES K. POLK MEMORIAL ASSOCIATION $10,000 TO RESTORE WINDOWS IN THE POLK HOME, A NATIONAL HISTORIC LANDMARK
SOUTH CENTRAL TENNESSEE DEVELOPMENT DISTRICT $50,000 TO FUND A PRESERVATION SPECIALIST STAFF POSITION FOR THE SOUTH-CENTRAL TENNESSEE DEVELOPMENT DISTRICT
APPLICATIONS FOR THE NEXT ROUND OF GRANTS WILL OPEN IN DECEMBER 2023.
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