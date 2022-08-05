THE TENNESSEE WILDLIFE RESOURCES AGENCY IS SEEKING FIELDS TO LEASE FOR THE UPCOMING 2022 DOVE SEASON. THE FIRST SEGMENT OF DOVE SEASON OPENS AT NOON ON THURSDAY, SEPT. 1.
LANDOWNERS CAN EARN UP TO $4,000 FOR PROVIDING A DOVE FIELD FOR PUBLIC HUNTING. THESE FIELDS MUST BE AVAILABLE FOR A MINIMUM OF THREE PRIORITY HUNT DATES IN SEPTEMBER.
ANYONE INTERESTED IN LEASING A DOVE FIELD TO TWRA SHOULD CONTACT THEIR TWRA REGIONAL OFFICE.
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