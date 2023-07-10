OFFICIALS WITH THE UNIVERSITY OF NORTH ALABAMA AND HELEN KELLER HOSPITAL HAVE RECENTLY SIGNED A LEARNING AGREEMENT THAT ESTABLISHES THE KELLER INITIATIVE FOR NURSING DIVERSITY, OR KIND, PROGRAM. THE AGREEMENT IS DESIGNED TO INCREASE THE NUMBER OF BSN-CREDENTIALED NURSES WHO CHOOSE TO PURSUE EMPLOYMENT WITH HELEN KELLER HOSPITAL AFTER GRADUATION.
AS PART OF THE KIND PROGRAM, HELEN KELLER HOSPITAL WILL FULLY SUBSIDIZE THE TUITION AND FEES FOR A MINIMUM OF TWO NURSING STUDENTS. IN RETURN, THESE STUDENTS SIGN AN AGREEMENT TO WORK AT THE HOSPITAL AFTER GRADUATION. EFFORTS LIKE THIS PROGRAM ASSIST HELEN KELLER HOSPITAL AND UNA TO CONTINUE TO REFLECT THE DIVERSITY WITHIN THE SHOALS, THE REGION, AND WITHIN THE STATE OF ALABAMA.
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