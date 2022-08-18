TENNESSEE’S SEASONALLY ADJUSTED STATEWIDE UNEMPLOYMENT RATE REMAINED UNCHANGED FOR JULY 2022, ACCORDING TO NEWLY RELEASED DATA FROM THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT (TDLWD). FOR THE THIRD CONSECUTIVE MONTH, THE RATE HAS HELD STEADY AT 3.3%.
THE STATE’S JULY RATE IS JUST 0.1 OF A PERCENTAGE POINT HIGHER THAN THE ALL-TIME LOW UNEMPLOYMENT RATE OF 3.2% WHICH WAS RECORDED IN BOTH MARCH AND APRIL OF THIS YEAR.
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