NEWLY RELEASED DATA FROM THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT SHOWED TENNESSEE RECORDED ANOTHER MONTH OF LOWER UNEMPLOYMENT IN FEBRUARY.
IT MARKED THE SECOND CONSECUTIVE MONTH OF DECREASED JOBLESS NUMBERS ACROSS THE STATE. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, THE FEBRUARY 2022 SEASONALLY ADJUSTED UNEMPLOYMENT RATE OF 3.4% WAS A 0.1 OF A PERCENTAGE POINT DROP FROM JANUARY’S RATE OF 3.5%. THE NEW FIGURE CAME IN 1.6 PERCENTAGE POINTS LOWER THAN THE 2021 RATE OF 5%.
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