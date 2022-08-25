NEARLY EVERY COUNTY IN TENNESSEE EXPERIENCED LOWER UNEMPLOYMENT IN JULY, ACCORDING TO NEW DATA PROVIDED BY THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT (TDLWD). EIGHTY-NINE OUT OF THE STATE’S 95 COUNTIES SAW THEIR JOBLESS NUMBERS DECREASE DURING THE MONTH.
UNEMPLOYMENT INCREASED SLIGHTLY IN FIVE COUNTIES AND REMAINED THE SAME IN ROBERTSON COUNTY.
ACROSS THE STATE, 73 COUNTIES RECORDED AN UNEMPLOYMENT RATE LOWER THAN 5% IN JULY. THE REMAINING 22 COUNTIES HAD A RATE OF 5% OR GREATER BUT LESS THAN 10%.
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