LAWRENCE COUNTY GOVERNMENT HAS THREE COMMISSION COMMITTEE MEETINGS AND A PUBLIC RECORDS COMMISSION MEETING SCHEDULED NEXT WEEK. THE FACILITIES COMMITTEE MEETS MONDAY, MARCH 6 AT 5 P.M.; THE AUDIT COMMITTEE TUESDAY, MARCH 7 AT 4 P.M.; AND THE HIGHWAY COMMITTEE THURSDAY, MARCH 9 AT 5 P.M. THE PUBLIC RECORDS COMMISSION MEETS THURSDAY, MARCH 9 AT 8 A.M.
ALL MEETINGS WILL BE HELD IN THE SECOND-FLOOR CONFERENCE ROOM OF THE ADMINISTRATIVE CENTER AND THE PUBLIC IS WELCOME TO ATTEND.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.