THE U.S. MARSHAL SERVICE HAS ANNOUNCED IT WILL BE OFFERING UP TO $10,000 FOR INFORMATION REGARDING CASEY WHITE, THE INMATE THAT ESCAPED FROM THE LAUDERDALE COUNTY JAIL. THE MARSHALS SERVICE SAYS THAT IT BELIEVES CASEY WHITE IS A SERIOUS THREAT TO VICKY WHITE, THE CORRECTIONS OFFICER AND TO THE PUBLIC. THEY ASK THAT CITIZENS DO NOT ATTEMPT TO APPREHEND THE FUGITIVE THEMSELVES AND ASKS THAT PEOPLE INSTEAD CALL 1-800-336-0102 IF THEY HAVE ANY INFORMATION.
TO SUBMIT INFORMATION REGARDING THE INMATE, CALL THE NUMBER ABOVE OR DOWNLOAD THE U.S. MARSHALS TIP APP. IN A PRESS CONFERENCE MONDAY MORNING, LAUDERDALE COUNTY SHERIFF RICK SINGLETON ANNOUNCED A WARRANT HAS BEEN ISSUED FOR VICKY WHITE, FOR PERMITTING OF FACILITATING ESCAPE IN THE FIRST DEGREE.
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