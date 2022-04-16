COLUMBIA STATE COMMUNITY COLLEGE WILL HOST VIRTUAL TENNESSEE RECONNECT INFORMATION SESSIONS DURING THE MONTH OF APRIL.
TENNESSEE RECONNECT IS A LAST-DOLLAR SCHOLARSHIP THAT PROVIDES FREE TUITION FOR ADULTS TO ATTEND A COMMUNITY COLLEGE.
SESSIONS COMING UP INCLUDE:
MONDAY FROM 6 p.m. TO 7 p.m.
THURSDAY FROM 2 p.m. TO 3 p.m.
TO VIEW THE FULL LIST OF STEPS TO APPLY, OR TO SIGN UP FOR AN INFORMATION SESSION, GO TO COLUMBIASTATE.EDU/RECONNECT.
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