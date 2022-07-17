VOLUNTEER TENNESSEE WILL HOLD ITS QUARTERLY BUSINESS MEETING ON FRIDAY FROM 9:30 TO 2:00 IN NASHVILLE WITH A VIRTUAL OPTION. THE AGENDA WILL INCLUDE COMMITTEE WORK, WORK ON DRAFTING VOLUNTEER TENNESSEE’S 2023- 25 STATE PLAN, REVISIONS TO OPERATIONAL BUDGETS, AND REVISIONS TO AMERICORPS FUNDING DECISIONS.
VOLUNTEER TENNESSEE IS A 25 MEMBER BIPARTISAN BOARD APPOINTED BY THE GOVERNOR TO ENCOURAGE VOLUNTEERISM AND COMMUNITY SERVICE TO SOLVE PROBLEMS AND IMPROVE QUALITY OF LIFE IN TENNESSEE.
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE CONTACT VOLUNTEER TENNESSEE AT: VOLUNTEER.TENNESSEE@TN.GOV.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.