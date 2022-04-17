TUESEDAY MARKS THE ONE YEAR ANNIVERSARY OF THE MURDER OF JAMES GRIMES, WHO WAS SHOT AT HIS HOME OFF BUFORD STATION ROAD IN LYNNVILLE ON APRIL 19TH, 2021.
THE GILES COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT IS CONTINUING TO SEEK THE PUBLIC'S HELP WITH INFORMATION SURROUNDING HIS DEATH AND THE REWARD FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST AND CONVICTION OF THE PERSON OR PERSONS RESPONSIBLE IS ONE MILLION DOLLARS.
ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE GILES COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT.
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