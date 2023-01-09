ALVIE EDISON “ED” PETTUS, 76, OF ST. JOSEPH, DIED SATURDAY. HE WAS RETIRED FROM REYNOLD’S METALS AND WAS THE MANAGER OF STATELINE MARKET. HE WAS A MEMBER OF FAITH BAPTIST CHURCH IN LORETTO AND ALSO A MEMBER OF THE MASONIC LODGE IN GREENHILL, AL.
HE IS ED IS SURVIVED BY HIS WIFE: BRENDA BUTLER PETTUS; SON: EDWARD PETTUS OF ST. JOSEPH; DAUGHTERS: TERESA L. WILLIAMS OF LEXINGTON, AL; SONYA K. BUTLER OF ST. JOSEPH; AND KAYE LYNN BYRD OF ST. JOSEPH; SISTERS: MALEE PETTUS BASSHAM OF PENSACOLA, FL; ELIZABETH “LIZZ” JOHNSON OF LEXINGTON; PRISCILLA DAVENPORT OF MUSCLE SHOALS, AL; CONNIE LAMPRECHT OF ST. JOSEPH; AND LISA HUGHES OF FIVE POINTS;
(7) GRANDCHILDREN AND (7) GREAT-GRANDCHILDREN.
THE FUNERAL SERVICE ALVIE EDISON “ED” PETTUS WILL BE TUESDAY AT 2 AT GREENHILL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT PETTUS CEMETERY. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS TUESDAY FROM 12 TO 2.
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