BOBBY GENE ENTREKIN, 80, OF ETHRIDGE, DIED SUNDAY. HE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY, RETIRED MAINTENANCE SUPERVISOR FROM MURRAY OHIO, AND A MEMBER OF ETHRIDGE CHURCH OF CHRIST.
HE IS SURVIVED BY HIS DAUGHTER, KIM YOUNG OF LAWRENCEBURG; ONE SON, BRUCE ENTREKIN OF COLUMBIA, TN; SPECIAL FRIEND, JANNIE CROSS OF ETHRIDGE, TN; FOUR GRANDCHILDREN.
THE GRAVESIDE SERVICE FOR BOBBY GENE ENTREKIN WILL BE WEDNEDAY AT 11 AT SHADY GROVE CEMETERY. NEAL FUNERAL HOME IS ASSISTING THE FAMILY.
To plant a tree in memory of Bobby Entrekin as a living tribute, please visit Tribute Store.
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