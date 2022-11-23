CHARLES EDWARD JENNINGS, 84, OF ARIZONIA, DIED NOVEMBER 15TH. HE WAS A LAWRENCE COUNTY NATIVE, SERVICED IN THE US ARMY AND WAS A RETIRED TRUCK DRIVER.
HE IS SURVIVED BY THREE CHILDREN: JOHNNIE JENNINGS OF ETHRIDGE, DONALD JENNINGS OF LAWRENCEBURG AND LEON JENNINGS OF PATSONS. TWO BROTHERS: COWART JENNINGS AND CRANFORD JENNINGS BOTH OF LAWRENCEBURG; FIVE GRANDCHILDREN AND FOUR GREAT GRANDCHIDREN.
THE GRAVESIDE SERVICE FOR CHARLES EDWARD JENNINGS WILL BE FRIDAY AT 2 AT CENTERPOINT CEMETERY.
To plant a tree in memory of Charles Jennings as a living tribute, please visit Tribute Store.
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