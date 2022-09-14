Christi Lynn

 

CHRISTI LYNN LINVILLE , AGE 48 OF IRON CITY, TN PASSED AWAY TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022 AT HOME. SHE WAS A NATIVE OF LAUDERDALE COUNTY, AL, WORKED AT IRON CITY STAMPING, AND OF THE METHODIST FAITH.  A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL ON SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022 AT 11:00 AM.  GREG MORRIS WILL BE OFFICIATING. 

VISITATION WILL BE FROM 9:00 AM TO 11:00 AM ON SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022 AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL.

SURVIVORS ARE:

HUSBAND-                          ALLEN LINVILLE                               IRON CITY, TN

2 DAUGHTERS-                    RACHEL LINVILLE                             IRON CITY, TN

                                          MATTIE LINVILLE                              IRON CITY, TN

1 SON-                                ADAM LINVILLE                              IRON CITY, TN

PARENTS-                        THOMAS & DEBRA CHAMBERS            IRON CITY, TN

2 BROTHERS-                  LEE CHAMBERS (KATRINA)                LAWRENCEBURG, TN

                                     SETH CHAMBERS                                IRON CITY, TN

     

To plant a tree in memory of Christi Linville as a living tribute, please visit Tribute Store.

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