CHRISTI LYNN LINVILLE , AGE 48 OF IRON CITY, TN PASSED AWAY TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022 AT HOME. SHE WAS A NATIVE OF LAUDERDALE COUNTY, AL, WORKED AT IRON CITY STAMPING, AND OF THE METHODIST FAITH. A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL ON SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022 AT 11:00 AM. GREG MORRIS WILL BE OFFICIATING.
VISITATION WILL BE FROM 9:00 AM TO 11:00 AM ON SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022 AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL.
SURVIVORS ARE:
HUSBAND- ALLEN LINVILLE IRON CITY, TN
2 DAUGHTERS- RACHEL LINVILLE IRON CITY, TN
MATTIE LINVILLE IRON CITY, TN
1 SON- ADAM LINVILLE IRON CITY, TN
PARENTS- THOMAS & DEBRA CHAMBERS IRON CITY, TN
2 BROTHERS- LEE CHAMBERS (KATRINA) LAWRENCEBURG, TN
SETH CHAMBERS IRON CITY, TN
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